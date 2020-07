NAVELLI – Secondo appuntamento, domenica 26 luglio alle 21.30, per “Meraviglie a portata di mano”, il cartellone che dal 25 luglio al 22 agosto porta sulla Piana di Navelli concerti e spettacoli, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate. In piazza Garibaldi a Civitaretenga, frazione di Navelli (L’Aquila), sarà la volta de “Il Quinto elemento” con protagonista il Quartetto di fisarmoniche Aires. L’appuntamento è a cura della Società aquilana dei concerti “Bonaventura Barattelli”, che insieme ai cinque comuni del comprensorio – Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia e Carapelle Calvisio – e alla Pro… Source