Mercato professionisti in pillole, 11 agosto SERIE A Schick-Milan 25% – Era un'opzione importante in caso di arrivo di Rangnick, adesso bisognerà verificare se la pista è ancora attuale SERIE B Marino – Spal 90% – Il direttore sportivo Giorgio Zamuner è da sempre un suo ammiratore, il matrimonio fra le parti si farà SERIE C Della Latta-Padova 90% – Trattativa segnalata in chiusura dopo i rumors delle scorse settimana. E' arrivato il sì dell'ex Piacenza, le parti devono solo apporre le firme

