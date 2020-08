Mercato professionisti in pillole, 15 agosto SERIE A Messi-Inter 10% – Per il momento le possibilità sono veramente basse, ma se la Pulce dovesse decidere di lasciare Barcellona ecco che si spalancherebbero scenari imprevisti SERIE B Mazzocchi – Pordenone 40% – La trattativa dietro le quinte è già partita e, dopo aver sfiorato la Serie A, Lovisa pensa al colpo andando a pescare a Bolzano SERIE C Gaucci – Perugia 30% – Per adesso sembra solo una suggestione, ma a certe condizioni il club potrebbe davvero passare di mano: E sarebbe un vero e proprio ritorno al passato

