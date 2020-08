Mercato professionisti in pillole, 2 agosto SERIE A Conte-Inter 50% – Dopo uno sfogo simile, due sono le possibilità: o si va avanti alle condizioni dettate dall'allenatore, oppure ci si separa. Il compromesso, in un simile contesto, è impossibile SERIE B Biasci-Vicenza 50% – C'è il forte interesse biancorosso per il capocannoniere del girone B dello scorso campionato di Serie C. Ma il Carpi non fa sconti e c'è concorrenza (Reggiana in primis) SERIE C Troest-Triestina 45% – Duello con il Padova dopo la retrocessione della Juve Stabia per l'ex centrale del Varese. Partita aperta, più dfficile un suo approdo in B

