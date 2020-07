SERIE A Zaza – Torino 30% – I rapporti sono sempre più tesi e gli ultimi atteggiamenti delll'attaccante fanno pensare a una rottura a fiine stagione. Nonostante le smentite, il caso è aperto. SERIE B Carraro – Reggina 40% – Primi contatti fra le parti e affare che potrebbe diventare possibile più avanti, una volta terminata la reguular season della B SERIE C Balotelli – Como 20% – Il suo agente si è già seduto al tavolo è questo è un primo segnale da considerare. Sarebbe il colpo dell'anno in Serie C, anche se le possibilità di una fumata bianca al momento sono basse

