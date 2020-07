Mercato professionisti in pillole, 21 luglio SERIE A Juric-Fiorentina 50% – Offerta importante, sia sotto il profilo tecnico, sia economico, quella viola. Commisso ha scavalcato Setti, convinto di aver strappato il sì all'allenatore per il rinnovo. Partita ancora aperta. SERIE B Ibrahimovic-Monza 10% – La suggestione resiste, ma se dopo l'incontro Galliani afferma che lo stipendio è fuori portata, riesce difficile pensare a un ulteriore colpo di scena SERIE C Costa Ferreira – Novara 40% – Per ora solo un abboccamento, ma è possibile che la trattativa decolli, perché il giocatore gradisce la destinazione e il club ci ha fatto più di un pensierino

Source