Mercato professionisti in pillole, 22 luglio SERIE A Under-Napoli 65% – La trattativa è ben avviata e ha buone probabilità di chiudersi positivamente entro un tempo ragionevole SERIE B Lafferty-Reggina 95% – Altro colpo messo a segno dal direttore sportivo Massimo Taibi. Dopo Menez, un altro cavallo di ritorno per il campionato italiano SERIE C Leandro Greco – Sudtirol 60% – Trattativa per avviata fra le parti dopo il mancato rinnovo con il Perugia. Il giocatore vuole avvicinarsi a Verona, dove risiede la famiglia

