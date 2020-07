Mercato professionisti in pillole, 23 luglio SERIE A Lacazette – Juventus 30% – Se parte Higuain, la carta a sorpresa potrebbe essere l'attaccante francese, che ha voglia di un'esperienza in Italia SERIE B Emmanuelsson – Reggina 40% – Un cavallo di ritorno nel campionato italiano e un ulteriore, possibile, amarcord per la Reggina. Nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa di più SERIE C Cuccurullo-Cavese 90% – Accordo sostanzialmente raggiunto e annunci in arrivo a stretto giro di posta

