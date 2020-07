Mercato professionisti in pillole, 27 luglio SERIE A Higuain – Roma 30% – Per ora le probabilità sono basse, ma se Dzeko dovesse andare all'Inter, a quel punto potrebbe riproporsi lo stesso scenario dell'estate 2019. Stavolta con qualche sorpresa in agguato SERIE B Crisetig – Reggina 60% – Dietro le quinte si fanno progressi, da capire se si riuscirà ad arrivare a dama nei prossimi giorni SERIE C Domenico Franco-Virtus Francavilla 95% – Mancano solo firme e annunci, per il resto ci siamo

Source