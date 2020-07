Mercato professionisti in pillole, 28 luglio SERIE A Coman-Juventus 25% – Dietro le quinte sono cominciati i contatti per un ritorno che avrebbe del clamoroso. Precisiamo subito: affare difficilissimo per svariate ragioni, ma già l'apertura di un tavolo di trattativa è di per sé una notizia SERIE B Brescia – Destro 60% – Dopo la retrocessione nel campionato cadetto, c'è chi cerca un immediato rilancio. Un'occasione reciproca dopo un anno buio SERIE C Corazza-Ternana 40% – Ci sono diverse pretendenti sull'attaccante che lascerà la Reggina. L'ultima è la Ternana, che si accoda a Palermo e Bari, senza dimenticare Carpi e Modena

