Mercato professionisti in pillole, 29 luglio SERIE A Under-Napoli 70% – l'accordo fra le parti è vicino all'essere raggiunto. Mancano però gli ok sulle contropartite. Si parla di Ospina e di Milik, che tuttavia sembra volere solo la Juve SERIE B Felipe-Reggina 90% – Ormai ci siamo. La proposta è stata accettata, si lavora per limare gli ultimi dettagli e poi saremo agli annunci ufficiali SERIE C Sernicola – Cesena 50% – Per adesso è una trattativa in fase embrionale, ma le premesse perché possa nascere qualcosa di serio ci sono tutte

Source