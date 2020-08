Mercato professionisti in pillole, 30 agosto SERIE A Tonali – Milan 99% – Accordo raggiunto col Brescia e fra il giocatore e il club rossonero. Inter scavalcata proprio sul più bello, anche se l'impressione è che sia stata una scelta SERIE B Troiano – Ascoli 5% – Nessun contatto per il rinnovo e divorzio ormai alle porte fra le parti. Al momento le possibilità di rinnovo sono bassissime SERIE C Di Donato-Trapani 100% – Scelta a sorpresa, quella del club siciliano, che dopo la retrocessione riparte da un allenatore molto vicino alle cadenze tecniche e tattiche di Vincenzo Italiano

