Mercato professionisti in pillole, 8 agosto SERIE A Koulibaly – Manchester City 60% – Passano i giorni e aumentano le possibilità che il gigante senegalese possa fare le valigie. Per lui derby di Manchester in corso, con possibilità che finisca in qualsiasi modo SERIE B Mraz – Zaglebie 80% – E' tornato all'Empoli dopo il prestito al Brondby, ma non resterà in azzurro e potrebbe partire, stavolta a titolo definitivo. Lo vogliono i polacchi dello Zaglebie Lubin e la trattativa è già ben avviata verso la conclusione SERIE C Ganz-Como 50% – Un matrimonio che sta gettando le proprie basi proprio in questio giorni. Staremo a vedere se tutto si concluderà positivamente

