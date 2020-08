Mercato professionisti in pillole, 9 agosto SERIE A Rodriguez-Torino 70% – I contatti con il Milan sono già stati avviati. Il terzino dopo il ritorno dal prestito al PSV può arrivare a titolo definitivo. SERIE B Cigarini-Monza 60% – Galliani ha alzato il prezzo per il centrocampista, che ha buone possibilità di far parte della spedizione della stagione 2020-2021 SERIE C Zibert-Turris 90% – Pronto un contratto annuale fra le parti. Mancano solo le firme

