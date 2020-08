PESCARA – L’Aca è responsabile di aver fatto arrivare nel 2015 nei rubinetti dei cittadini di Roccamorice, in provincia di Pescara, acqua contaminata con il mercurio, e dovrà pagare a 446 di loro 330 euro di risarcimento ciascuno, per un totale dunque, 146.800 mila euro, a cui si aggiungono oltre 23mila euro di spese legali. Lo ha stabilito 3 agosto il Tribunale civile di Roma, presieduto dal giudice Alfredo Matteo Sacco: una sentenza epocale, perché l’esito di una delle prime class action in Italia, e la prima in Abruzzo, che riguarda la contaminazione di sostanze alimentari. Sentenza che a cinque anni dopo dai… Source