PESCARA – L'alta pressione, seppur in indebolimento sotto la spinta di correnti più fresche e instabili atlantiche, rinnova in Abruzzo condizioni di bel tempo prevalente anche se con qualche annuvolamento in più in sviluppo sulla dorsale, ivi con locali rovesci o temporali in possibile sconfinamento sulle alta Marche nonché nubi alte e compatte di passaggio nella prima parte della giornata. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali, Mare poco mosso. Temperature stabili o in lieve flessione. Queste le previsioni di 3b meteo. Per mercoledì l'alta pressione si indebolisce ulteriormente sotto l'azione di correnti atlantiche dirette verso i Balcani. Ancora variabile nella… Source