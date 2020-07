La selezione dei candidati per i profili ricercati avverrà sulla valutazione dei titoli nel CV. Due sono i profili professionali richiesti: “esperto junior in analisi di contesto” ed “esperto junior in studi di fattibilità e pianificazione strategica”. Sarà possibile candidarsi per entrambi i profili specificando per ciascuno di essi i requisiti preferenziali le esperienze e le competenze pertinenti. Source