L'AQUILA – I destinatari degli assegni delle pensioni di settembre, che verranno erogati a partire dalla fine di agosto, potrebbero vedere gli importi spettanti scendere o aumentare in relazione alla propria posizione contributiva. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell’Inps, come riporta Quifinanza, sul rilascio del calendario dei pagamenti, sono confermati infatti i conguagli 730 in questo mese, che potrebbero generare rimborsi o trattenute al momento dei versamenti dei prossimi assegni pensionistici. L’emergenza Coronavirus ha spinto le istituzioni a rivedere e rimandare molti degli appuntamenti col Fisco nel 2020. Tra questi, per esempio, rientra la presentazione della dichiarazione dei redditi, fissata normalmente… Source