L'AQUILA – "L'Aquila è stata la prima città ad aver fatto uno spettacolo dal vivo con Simone Cristicchi proprio qui nella basilica di Collemaggio nelle scorse settimane ed è la città che più di altre, e prima di altre, riesce a preservare la propria tradizione culturale e spirituale permettendo di vivere le celebrazioni in grande sicurezza". Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, margine della serata che ha dato il via alle celebrazioni della 726esima Perdonanza celestinana. Un sicurezza, ha sottolineato Marsilio, raggiunta "grazie ai protocolli molto seri, preparati dall'amministrazione comunale che come Regione abbiamo accolto e validato. Ho firmato l'ordinanza… Source