PESCARA – Riapre al pubblico a partire da giovedì 3 settembre 2020 il Cineteatro Massimo, la sala cinematografica sita al centro di Pescara, in Via Caduta del Forte, che era rimasta chiusa dagli inizi di marzo a seguito delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid19.

Dopo oltre cinque mesi di fermo, il primo tra gli spazi aderenti al circuito Pescara Cityplex a riaprire sarà di nuovo in attività grazie ai molteplici sforzi posti in essere per adottare le procedure utili a garantire agli spettatori la massima sicurezza.

Tutti gli ambienti del cinema sono stati sanificati e verranno continuamente mantenuti tali nel più rigoroso rispetto delle linee guida vigenti; all’interno della struttura sono stati installati dispenser igienizzanti; gli accessi dalle sale e i deflussi sono stati regolati mediante apposita segnaletica, che permette di vivere gli spazi comuni in totale sicurezza; il nuovo sistema di assegnazione dei posti garantisce la distanza minima di un metro tra le persone assicurando la massima tranquillità durante le proiezioni.

Affezionati e cinefili potranno così tornare a godere del multisala cittadino con i propri familiari e congiunti, mantenendo il distanziamento da altri gruppi di persone, senza l’obbligo di indossare la mascherina quando si è seduti in sala.

La programmazione riprende assecondando tutti i gusti: il film più atteso è sicuramente Tenet, lo spy film scritto e diretto da Christopher Nolan, che ha fortemente voluto la produzione per sostenere l’industria cinematografica in un periodo di grande difficoltà.

Per questo Tenet è stato prodotto per essere visto appositamente in sala. Interrotto a marzo sarà ripreso Volevo nascondermi, film di genere biografico, diretto da Giorgio Diritti, con Elio Germano e Oliver Ewy.

Ancora, film di genere drammatico (La candidata ideale), film per la famiglia (Balto e Togo) e due film d’essai (La vacanza e Il grande passo). Maggiori informazioni sugli orari delle proiezioni si possono ottenere consultando il sito internet: www.pescaracityplex.it. Prevendita on line disponibile su www.ciaoticket.it

