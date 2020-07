PESCARA. Fermato mentre picchia un giovane italiano per banali motivi, si scaglia contro la polizia e ferisce uno degli agenti. E’ accaduto ieri pomeriggio quando una pattuglia della squadra volante di Pescara è intervenuta per bloccare un extracomunitario che stava aggredendo un ragazzo colpendolo con pugni al volto. Identificato come G.E., 33 anni, cittadino nigeriano, l’aggressore ha reagito violentemente contro le forze prima di essere ammanettato.

A farne le spese è stato uno dei due agenti della pattuglia, che ha riportato lesioni personali (traumi alla caviglia e ginocchio con frattura del malleolo refertata come guaribile in un mese, salvo complicazioni). Il nigeriano è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo. Dalle prime ricostruzioni, il pestaggio ai danni del giovane italiano sarebbe scaturito da futili motivi attinenti la circolazione stradale.

