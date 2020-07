PESCARA – È Alessandro Addari il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria Chieti Pescara che ieri, 29 luglio, si è riunito per il rinnovo dei vertici in carica per il prossimo triennio. Il Comitato è l’organo di rappresentanza che contribuisce a promuovere e sviluppare le piccole e medie imprese dei vari comparti – pari a circa il 96% delle aziende associate -e punta a stimolarne la crescita di pari passo a quella economica e sociale del territorio e quindi del Paese. Addari, Amministratore Unico della Top Solutions – ItalTop, azienda specializzata nell’Export del made in Italy, che assume contestualmente la carica di… Source