PESCARA – "La satira è il sale della politica: leggo sul Messaggero che rispondendo ad una domanda il Sen Luciano D’Alfonso dichiara : che dobbiamo risalire all' 800 per trovare un altro abruzzese che ha ricoperto un incarico così importante ….. addirittura !" Lo sferzante giudizio, in un post di facebook, è del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, rivolto all'ex presidente della Regione e ora senatore del Partito democratico, Luciano D'Alfonso, fresco di nomina alla presidenza della Commissione Finanze del Senato. Nell'intervista al Messaggero D'Alfonso ha detto che "per ritrovare un incarico così importante in Abruzzo dobbiamo risalire… Source