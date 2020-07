L'AQUILA – La notizia buona è che l’arretrato ereditato dal passato si è ridotta sensibilmente negli ultimi anni. Quella cattiva è che la durata dei ricorsi amministrativi in Italia resta superiore rispetto a quella dei Paesi europei. E l’Abruzzo non fa eccezione. Anzi sia il Tar dell'Aqula che quello di Pescara sono tra tribunali lenti, dove i ricorsi hanno una durata superiore alla media. Se si prende però in considerazione il tasso di smaltimento, l'Aquila è settima in Italia, mentre la sede di Pescara è invece desolatamente ultima. A far luce sulle luci e le ombre della giustizia lenta, autentica zavorra… Source