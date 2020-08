Continua a far discutere il protocollo FIGC con le indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In queste settimane che ci separano dall'inizio dei campionati cercheremo di studiarlo evidenziando le pratiche da seguire, i punti più discussi e le curiosità. Un altro punto molto dibattutto è quello riguardante all'uso degli spogliatoi ed in particolare delle docce, con un dubbio per quanto riguarda il distanziamento che non siamo riusciti dissipare. Nella sezione dedicata alla struttura, gli ambienti e gli spazi il protocollo indica queste raccomandazioni. Le Società Sportive e/o i Gestori…

Source