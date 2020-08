Questa sera alle 21, estadio da Luiz di Lisbona, andrà di scena la finale di Champions League. Per l'occasione è stato scelto un arbitro italiano: sarà Daniele Orsato di Montecchio Maggiore. Al Var sarà assistito da Guida. Si annuncia una partita vibrante con tante stelle in campo. Il PSG non ha mai disputato una finale di coppa e questa sera potrebbe scrivere per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro. Discorso diverso per il Bayern abituato a questi tipi di scenari europei. Da un lato la coppia Neymar-Mbappè e dall'altro i veterani Muller-Lewandowski. Sulla carta sembrerebbe leggermente favorita la squadra tedesca ma sarà, come sempre, il campo a stabilire chi è la regina d'Europa. Nino Notargiovanni

