FRANCAVILLA AL MARE. Dal grande timore al grande successo. I fuochi di San Franco, quest’anno articolati su 26 postazioni di lancio sparpagliate lungo tutta la costa, hanno restituito a Francavilla l’immagine di una città che ha voglia di continuare a vivere, con quasi 100mila persone lungo le strade, senza assembramenti e con le mascherine, esattamente come predicato in queste settimane dal sindaco Antonio Luciani.

IL GRANDE SPETTACOLO DEI FUOCHI A MARE: GUARDA IL VIDEO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Francavilla, lo spettacolo dei fuochi a mare Ecco le riprese della Icaro Droni sulla città nella notte di San Franco

È stato lui a volere fortemente lo spettacolo pirotecnico, nonostante i timori e le critiche. Ma la serata del 18 agosto ha premiato la sua scelta: «Il risultato si vede sempre dopo», commenta il giorno successivo con un grande sorriso. «Se qualcosa fosse andato storto oggi sarei etichettato come un incapace e incosciente. Tutto invece è andato per il verso giusto, grazie a un’organizzazione straordinaria. Ho ringraziato personalmente questore e prefetto di Chieti, perché nonostante le perplessità non solo non si sono opposti, ma hanno fornito uomini e mezzi indispensabili per sorvegliare la città. Avevamo poliziotti, carabinieri, protezione civile, vigili urbani, fuochisti, volontari, sicurezza, medici e infermieri, oltre ai ragazzi del mio staff: tutti pronti a dare una mano. E la serata è stata una meraviglia». Tanto che, nelle centinaia di messaggi di complimenti incassati il giorno dopo, in molti chiedono al sindaco se i fuochi diffusi su tutta la costa possano essere ripetuti nei prossimi anni: «Non è un problema che mi riguarda, questo è il mio ultimo anno di mandato», dice scherzosamente. Poi però torna serio: «Voglio vederlo come un regalo fatto alla città, che spero possa essere valorizzato dalla futura amministrazione. Fosse per me, l’anno prossimo organizzerei otto punti di sparo, rinforzato rispetto a quello visto l’altra sera, su tutta la costa: il pontile, il porto e sei pontoni in mare, tre a nord e tre a sud. Si eviterebbero folle e ingorghi, dando a molti la possibilità di guardarli da casa, come accaduto martedì. Vedere le persone affacciate ai balconi è stato uno spettacolo nello spettacolo». Ma la strada per metterlo in piedi è stata lunga: “Tutte le decisioni difficili comportano tensione, preoccupazione e ripensamenti. E questa non ha fatto eccezione. Credo sia stata una delle cinque scelte più sofferte dei miei nove anni di mandato».

E non mancano gli elogi delle associazioni di categoria. «I fuochi hanno reso felici turisti e bagnanti, ammirati dal vedere l’intera costa illuminata. Per questo mi sento di dire grazie al sindaco da parte di tutta la categoria», dice Riccardo Padovano, rappresentante dei balneatori. «È stata una bella manifestazione in grado di coinvolgere tutta la città. Così facendo anche i colleghi di zone diverse dalla Sirena hanno potuto lavorare», afferma Maurizio Nastasi, rappresentante degli esercenti della Sirena, «io la rifarei anche l’anno prossimo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Source