PESCARA – “Riscontriamo una certa inerzia da parte dei Comuni abruzzesi nel varare e rendere operativi i progetti utili alla collettività per impiegare i percettori di reddito di cittadinanza. Non vorrei che qualche sindaco preferisca lasciarli a casa per non inimicarseli, costringendoli a fare un lavoro gratuito e senza nemmeno poter promettere stabilizzazioni come avveniva con i vecchi lavori socialmente utili, utilizzati per anni per logiche di voto di scambio”. Parole pesanti come pietre, quelle dell’assessore al lavoro e al Sociale della Regione Abruzzo, Piero Fioretti, della Lega. Destinate forse a provocare reazioni stizzite da parte di qualche primo cittadino, di fatto… Source