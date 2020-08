L'AQUILA – La Commissione Consiliare Speciale su Fenomeno Immigratorio e Lavoro Sommerso è convocata, in seduta straordinaria e urgente, oggi venerdì 7 agosto 2020, alle ore 10.00, presso l’Aula consiliare "Sandro Spagnoli" del Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila per esaminare il seguente punto all’ordine del giorno: audizione dei Sindaci di L’aquila, Civita d’Antino, Canistro, Gissi, Civitella del Tronto e Moscufo in merito alla gestione immigrati presso i CAS Abruzzesi. Abruzzoweb segue la seduta in diretta. Source