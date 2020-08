Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute, intervenendo alla trasmissione Agorà in onda su Rai 3, ha parlato dell'attuale sanitaria soffermandosi sulla possibilità di una graduale apertura deglil stadi. Sul punto ecco il suo pensiero riportato da gazzetta.it: “La riapertura degli stadi al momento non è ancora possibile. Quando si tornerà? Dipende dalla circolazione del virus. Se la controlliamo possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in una maniera controllata, ma con questi numeri non lo possiamo ancora fare. Le partite di calcio, inoltre, si possono svolgere solo senza pubblico”.

