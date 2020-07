La riforma dello sport voluta dal ministro Vincenzo Spadafora si avvia alle fasi conclusive. Il testo unico di 124 pagine andrà approvato entro l'8 novembre in Consiglio dei Ministri, ma circola già una bozza con alcune novità epocali anticipate già alcune settimane fa. Dalla creazione di un nuovo Dipartimento per lo Sport, che eserciterà sotto il potere del governo su Coni e Sport e Salute, all'introduzione di un limite ai mandati dei presidenti delle federazioni sportive, senza dimenticare il professionismo al femminile, investimenti sullo sport per i diversamente abili e l'abolizione del vincolo sportivo anche tra i dilettanti. Il cuore della riforma sarà però la nuova visione di lavoro sportivo che coinvolge anche…

Source