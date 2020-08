Un cambio al vertice di una società italiana che aspira ad essere un top club è già di per sé un evento degno di nota. Quando, però, il cambio di presidenza avviene fra un americano e un altro americano, ecco che la vicenda assume contorni decisamente interessanti: “Siamo entusiasti di unirci alla famiglia della Roma – ha detto Dan Friedkin – e di rilevare un club iconico per renderlo uno dei principali nomi dell'universo calcistico”. Il nuovo proprietario della Roma, che ha lavorato per mesi prima di arrivare al closing del club giallorosso gestito in modo tutt'altro che irreprensibile da James Pallotta, è partito con il piede giusto. Se è vero che le parole andranno poi confermate dai fatti, chi acquista una…

Source