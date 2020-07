L'AQUILA – L'urgenza dettata dall'eccezionale emergenza legata all'epidemia da coronavirus giustifica l'approvazione della rete ospedaliera Covid-19 da parte della giunta regionale senza il ricorso al consiglio. Al contrario, però, in tempi ordinari e normali, gli atti di programmazione, in particolare quelli sanitari, devono essere necessariamente sottoposti al vaglio della massima assise regionale. È destinato a segnare una svolta nell’attribuzione dei poteri delle competenze e dei poteri tra gli organi della Regione, il parere-diktat emesso dal Collegio regionale per le Garanzie statutarie sulla richiesta formulata dai consiglieri del centrosinistra: il capogruppo, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Marianna Scoccia, Sandro Mariani, Dino Pepe, Americo… Source