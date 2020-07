ROMA – Stop al pesce fresco a tavola per l'avvio del fermo pesca che dal 31 luglio porta al blocco delle attività della flotta dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall'Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia. Lo fa sapere Coldiretti Impresapesca in occasione dell'avvio del provvedimento che detta un calendario ben preciso lungo tutte le coste italiane. Lo stop inizialmente varrà da Trieste ad Ancona (dove si tornerà in mare il 6 settembre) e da Bari a Manfredonia (fino al 29 agosto), mentre tra San Benedetto e Termoli le attività si fermeranno dal 17 agosto al 15 settembre). Per… Source