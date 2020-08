L'AQUILA – Il Miur (ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) l'8 agosto scorso ha pubblicato il decreto numero 91 con cui sono state autorizzate 84.808 assunzioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021: 1.165 assunzioni di docenti a tempo indeterminato si riferiscono alla regione Abruzzo. La procedura sarà completamente informatizzata, senza quindi nomine in presenza. Un piano giudicato insufficiente dalla Cisl, che in una nota ha sottolineato come "La scuola abruzzese a settembre dovrà reclutare oltre quattromila precari docenti ed Ata per garantirne l’apertura" Come comunicato dall'Usr Abruzzo (Ufficio scolastico regionale) la procedura è stata attiva on line in soli due giorni,… Source