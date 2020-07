ROMA – Non ci saranno due gruppi per classe con il primo che farà 5-6 giorni a scuola e l'altro 5-6 giorni a casa. Il ministero dell'Istruzione fa sapere che "risulta infondato" il ragionamento riportato da alcuni quotidiani riguardo alle Linee guida sulla didattica digitale integrata. "Un esempio estremizzato, derivante da una lettura distorta del documento, che non trova fondamento nelle Linee stesse e che le famiglie potrebbero facilmente scambiare, impropriamente, per una indicazione data dal Ministero", si legge nella nota del ministero. Source