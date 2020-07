PESCARA – Tanti dubbi e poche certezze. Lo scenario disegnato dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, in vista della riapertura scolastica tra poco più di un mese, scontenta tutti. A preoccupare gli addetti ai lavori, alunni, docenti, dirigenti sono le tante voci che si rincorrono, anche contraddicendosi e che dimostrano che,al momento, non sia stata tracciata una rotta sicura, da parte di chi ha in mano le sorti della scuola italiana. A dirlo, apertamente e senza tanti giri di parole, è ancora una volta lo Snals-Confsal Abruzzo, attraverso le parole del suo segretario regionale, Carlo Frascari.

“A quaranta giorni dalla ripresa delle… Source