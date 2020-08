C'era un ultimo verdetto da scrivere, nella Serie A 2019-2020 che va in archivio. Il Lecce è retrocesso in Serie B, serviva un miracolo che non è accaduto. Il Verona, che aveva promesso fuoco e fiamme alla vigilia, ha perso addirittura 3-0 a Genova e non è riuscito a segnare neppure in undici contro dieci. Il Lecce ha ceduto lo scalpo al Parma dopo aver lottatio strenuamente, ma visto il risultato di Marassi non sarebbe bastata neppure la vittoria per salvare la pelle. A scendere in B con Spal e Brescia, dunque, sono i giallorossi di Fabio Liverani, che non riescono a conservare la categoria dopo la splendida promozione di un anno fa. Due delle tre neopromosse sono retrocesse, la terza (il Verona) ha compiuto un vero capolavoro con una stagione da applausi su…

Source