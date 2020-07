Ormai ci siamo. Questa sera alle 21 il campionato cadetto sfornerà probabilmente qualche altro verdetto. In coda sono incredibilmente ancora in gioco sia Trapani che soprattutto Cosenza. Dopo l'addio di Giuseppe Pillon, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla salvezza rossoblù, ma la squadra e Roberto Occhiuzzi hanno sinora compiuto un piccolo capolavoro, riuscendo a ritardare quello che pareva inevitabile fino a due giornate dalla fine. Il Trapani sarà di scena a Perugia, mentre il Cosenza ad Empoli. A entrambe serve una vittoria per continuare a sperare nella salvezza e tutto può ancora accadere. Di contro una sconfitta stasera ridurrebbe quasi a zero la speranza di evitare la retrocessione. Si è messa male anche per la Juve Stabia, che ha…

