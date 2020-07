Dopo essere ripartiti ed essersi lasciati alle spalle il lockdown, la Serie B è pronta a vivere l'ultimo atto della regular season. Non finirà tutto venerdì, perché successivamente in carnet ci sono playoff e playout, ma qualcosa domani si saprà di sicuro. Ad esempio si saprà chi saranno tre retrocesse su quattro oltre al Livorno. Il Trapani è ormai spacciato, la Juve Stabia boccheggia ansimante e rischia la C diretta, il Cosenza dopo aver fatto i fuochi d'artificio a Empoli potrebbe riuscire nell'impresa di arrivare ai playout. Un'impresa, quella firmata da Roberto Occhiuzzi, che avrebbe del clamoroso considerato il punto di partenza post lockdown. Comunque vada a finire, Cosenza-Juve Stabia sarà una delle partite…

