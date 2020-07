Le voci critiche si sono già levate da più parti e del resto riesce difficile capire l'intento dei nuovi regolamenti per la Serie C 2020-2021 approvati in Assemblea di Lega Pro la settimana scorsa. Nel dettaglio: le rose vengono bloccate a 22 elementi con l’aggiunta di un classe 2001 da inserire obbligatoriamente. Penalizzati un po' tutti: di sicuro le società che proveranno a vincere il campionato, quelle che puntano sulla valorizzazione del settore giovanile, i giocatori stessi. Modificare la rosa sarà molto più difficile se non lasciando tanti giocatori fuori lista, senza dimenticare che andranno tenuti liberi 8 slot per i prestiti dei giocatori di serie A e B. La prima conseguenza a mio avviso sarà una riduzione del…

Source