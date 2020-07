Societa' in difficolta' il punto di Valrio Caprino Cattolica Dalla pagina facebook della societa' Cattolica Calcio S.M:. Il Cattolica Calcio S.M. comunica che non provvederà all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie D. Le insormontabili difficoltà incontrate in questi due ultimi anni per trovare un identità territoriale e sportiva sono naufragate di fronte all'invalicabile burocrazia di norme sportive che non consentono non solo il cambio di nome , ma anche la cessione o il conferimento del titolo ad una società italiana. Vengono meno cosi' i presupposti di continuità col progetto “cattolica” intrapreso l'anno scorso e avviato col mille difficoltà tecniche e sportive…

