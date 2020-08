Partendo dal comunica 6 (pdfCU 06 graduatorie ripescaggi) della lega nazionale dilettanti dove viene pubblicata la classifica ufficiale dei ripescaggi e tenedo conto che nel medesimo comunicato si specifica che saranno prima ripescate due retrocesse e poi una classificata seconda in eccellenza ecco a voi la classifica ufficiale delle ripescabili ..ogggi come oggi possono festeggiare SAMMAURESE VADO e CORTICELLA visto che CATTOLICA,CARPANETO e SAVONA sono ufficialmente fuori. Ricordiamo pero' che la serie D come

Source