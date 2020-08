CHIETI – Avevano adibito un garage a serra professionalmente attrezzata per la coltivazione di marijuana. Per tale ragione tre pescaresi, R.M. 46 anni, D.F. 54 anni e L.L. 30 anni, sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, dalla Polizia di Stato, che nel pomeriggio di ieri ha fatto irruzione in una isolata villetta nelle campagne di Ripa Teatina (Chieti), dove gli agenti della sezione “antidroga” della Squadra Mobile di Pescara hanno scoperto una vera e propria coltivazione indoor di piante di marijuana. Seguendo i movimenti di R.M., sospettato di essere dedito a traffici di sostanze stupefacenti, i poliziotti sono arrivati… Source