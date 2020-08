Con la mancata iscrizione al campionato di Serie C, sono svincolati d'ufficio i tesserati di Robur Siena, Sicula Leonzio e Campodarsego, club arrivato primo in Serie D ma poi rinunciatario alla categoria. Di seguito il comunicato della FIGC: “Il Presidente Federale – preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato Serie C 2020/2021 da parte delle società A.C.D. CAMPODARSEGO, SICULA LEONZIO S.R.L. e ROBUR SIENA S.P.A.; – visto l’art. 110 delle N.O.I.F. d e l i b e r a lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per le seguenti società: A.C.D. CAMPODARSEGO, USICULA LEONZIO S.R.L. e ROBUR SIENA S.P.A.”.

