CHIETI – In base a quali autorizzazioni e quale programmazione e relazioni tecniche da parte di chi dovere in Regione, e con quali coperture economiche sono stati acquistati dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, "alcune tac nuove e anche rigenerate” su iniziativa del direttore generale, Thomas Schael. La richiesta al vetriolo è stata formulata con una lettera dal capogruppo del Partito democratico, Silvio Paolucci, ex assessore alla Salute, indirizzata al direttore del dipartimento Salute e welfare della regione, Claudio D’Amario, e per conoscenza allo stesso Schael e all’assessore alla Salute Nicoletta Verì, della Lega. Lettere in cui non mancano frecciate all’esuberante dg, detto… Source