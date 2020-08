Sandro Tonali verso MIlano. Ma non all'Inter come tutti pensavano. Nelle ultime ore è subentrato il Milan che ha fatto “vacillare” i dirigenti del Brescia con un'offerta migliore. Ma anche la stessa Inter sembra aver rallentato la morsa sulla giovane promessa del calcio italiano. Conte avrebbe altri obiettivi per il centrocampo interista iniziando da Vidal del Barcellona. E proprio questo blocco delle trattative ha favorito il Milan entrato fortemente in gioco. Ad ore potrebbe arrivare la firma. Ni. No.

