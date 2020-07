NAVELLI – Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, con circa diecimila spettatori in quattordici eventi in altrettanti luoghi straordinari e spesso sconosciuti agli stessi abruzzesi, con più di cinquanta artisti saliti sul palco, torna “Meraviglie a portata di mano”, il cartellone che dal 25 luglio al 22 agosto porterà sulla Piana di Navelli concerti e spettacoli, escursioni a piedi e in mountain bike, degustazioni enogastronomiche, incontri e visite guidate. Nei cinque borghi della zona, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia e Carapelle Calvisio, tornano così sotto i riflettori piazze e cortili, chiese e siti archeologici, parchi e chiostri… Source