SAN GIOVANNI TEATINO – Perde la vita a 15 anni, dopo un tragico schianto con lo scooter. E' successo oggi pomeriggio in via Tirino, nel comune di San Giovanni Teatino al confine con Pescara: il giovane, D.C., avrebbe perso il contro della moto finendo contro un palo, le dinamiche però sono ancora da chiarire. Sul posto subito l'ambulanza del 118. Il ragazzo è morto poco dopo al pronto soccorso. Secondo le prime informazioni non sarebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto i rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale di Pescara, che si sta anche occupando delle indagini.