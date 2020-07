Paola Panico sarà la prima donna ad allenare una rappresentativa maschile italiana. La 45enne di Tor Bella Monaca già assistente tecnico della nazionale italiana Under-16 maschile, sarà vice ct dell'Under 21 allenata da Paolo Nicolato. Dal Corriere della Sera l'intervista alla nuova vice ct dell'Under 21: Come si farà chiamare dagli azzurrini? “Mister, come sempre. E chiederò che i ragazzi mi diano del lei” Entrerà nello spogliatoio? “Certo ma non prima di aver avvertito, lo farei anche se si trattasse di donne. Chiedere permesso è una questione innanzitutto di educazione. Mi piace pensare che in Federcalcio mi stimino e ci tengano alla mia crescita. Sanno che darò un…

